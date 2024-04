Danilo Barbosa participou dos três primeiros gols do Botafogo contra o Juventude - Vítor Silva / Botafogo

Danilo Barbosa participou dos três primeiros gols do Botafogo contra o JuventudeVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2024 20:20

Rio - Um dos destaques da goleada do Botafogo sobre o Juventude por 5 a 1 no último domingo , o volante Danilo Barbosa exaltou os companheiros de equipe. No duelo com o time gaúcho, ele foi o responsável por dar assistência para o primeiro gol, sofrer o pênalti que gerou o segundo e marcar o terceiro.

"Independentemente de jogar de titular, no meio ou atrás como zagueiro, procuro sempre dar meu melhor para auxiliar meus companheiros e isso é recíproco da parte de todos. Temos um grupo muito bom. Desde o ano passado temos um ambiente muito solidário, sem vaidade", declarou.

"Na primeira conversa que tive com o mister, falei que era um grupo muito bom, mesmo os que chegaram são de bom coração. Trabalhadores, que sempre procuram focar no coletivo. Isso vai sobressair jogo a jogo", afirmou.

O volante do Botafogo comentou as mudanças de Artur Jorge no sistema da equipe e destacou a pressão no adversário como um dos fatores para o resultado construído pelo time na terceira rodada do Brasileiro.

"É um estilo novo de jogo. Essa pressão é um ponto forte da nossa equipe quando joga em casa. Por vezes, quando não conseguimos ser pressionantes, acabamos sofrendo. O treinador vem pedindo muito isso. Aqui dentro de casa tem que ser a nossa fortaleza, pressionando do início ao fim e sempre buscando o gol", ponderou.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Universitario, na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Alvinegro amarga a lanterna do Grupo D e busca a primeira vitória na competição continental.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso entra em campo no domingo (28), contra o Flamengo, às 11h (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro é o vice-líder da competição, com sete pontos. O Botafogo está logo atrás, com seis.