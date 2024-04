Pablo, do Botafogo, em campo contra o Juventude - Vítor Silva/Botafogo

Pablo, do Botafogo, em campo contra o JuventudeVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/04/2024 22:11

Rio - Pablo estreou pelo Botafogo neste domingo, 21, durante a vitória por 5 a 1 sobre o Juventude , mas voltou a sentir um problema físico e precisou deixar o campo. Na entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge lamentou a situação.

"Vamos ver se é uma lesão mesmo. O Pablo é um jogador do qual gosto muito, procuramos dar tempo de jogo já que ele vinha de lesão, vinha treinando conosco e apresentando um bom estado. Vamos ver se se confirma essa lesão, qual é a gravidade, vamos ter que esperar os exames. Fiquei chateado por ele, ele vinha trabalhando para fazer parte das opções regulares", disse o treinador.

Pablo entrou em campo no lugar de Bastos, aos 17 minutos do segundo tempo, e saiu antes dos 40, com um aparente problema na coxa esquerda.