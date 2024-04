Comemoração e Tiquinho Soares, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração e Tiquinho Soares, do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/04/2024 20:24

Rio - O Botafogo não tomou conhecimento do Juventude e goleou o adversário por 5 a 1 no Estádio Nilton Santos, neste domingo, 21, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Júnior Santos, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob Montes fizeram os gols da vitória alvinegra. Na reta final, Danilo Boza descontou para a equipe de Caxias do Sul, que atuou com um homem a menos durante boa parte da partida após a expulsão de Lucas Freitas.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos seis pontos e assumiu a terceira colocação do Brasileirão. Agora, o Botafogo vira a chave para a Libertadores.

O time do técnico Artur Jorge volta a campo na quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Universitario (PER) no Estádio Nilton Santos. A partida vale pela terceira rodada do Grupo D da competição continental. O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Flamengo, às 11h de domingo, no Maracanã.

O JOGO

O Botafogo iniciou a partida com um ritmo fulminante no Estádio Nilton Santos. O Glorioso pressionava o Juventude já no campo de ataque para recuperar a posse de bola rapidamente e buscar o gol. A estratégia funcionou, e a equipe do técnico Artur Jorge abriu uma boa vantagem em menos de dez minutos.

Aos quatro, Savarino foi para a cobrança de escanteio e levantou bola na área. Danilo Barbosa finalizou de primeira, a bola desviou na zaga e caiu nos pés de Júnior Santos, que finalizou para estufar as redes. O assistente chegou a assinalou impedimento, mas o VAR confirmou que a posição do Raio era legal.

O segundo gol veio aos nove minutos. Danilo Barbosa roubou a bola no campo de ataque, invadiu a área e foi derrubado. O árbitro, então, assinalou o pênalti. Tiquinho Soares foi para a cobrança e marcou.

A partir dos dez, o Juventude se reorganizou dentro de campo. Assim, se fechou melhor e passou a equilibrar a partida. Por volta dos 15, Jean Carlos chegou a balançar as redes de Gatito, mas o lance foi anulado ainda em campo por impedimento. Em outro momento, Nenê teve uma chance dentro da área, mas Bastos chegou na hora certa para travar e fazer o corte.

Já na reta final do primeiro tempo, o cenário mudou. Isso porque Lucas Freitas recebeu o cartão amarelo e foi expulso. O fato voltou a desequilibrar a partida, e o Alvinegro voltou a trazer perigo à meta defendida por Gabriel.

Na etapa complementar, o Botafogo pisou no acelerador e ampliou a vantagem. Aos nove minutos, a equipe de Artur Jorge marcou o terceiro gol numa linda jogada coletiva. Marlon Freitas descolou ótimo lançamento para Damián Suárez, que cruzou rasteiro para Savarino. O meia, por sua vez, tocou para Júnior Santos, que driblou a marcação, avançou e cruzou rasteiro para Danilo Barbosa. Livre de marcação, o volante só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Aos 16, o Alvinegro transformou a vitória em goleada. Por volta dos 14 minutos, Hugo foi derrubado na entrada da área, e o árbitro assinalou a falta. Savarino foi para a cobrança, finalizou com categoria e marcou. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

A vitória era questão de tempo, mas o Glorioso seguiu em cima e chegou ao quinto gol na marca dos 35 minutos. Diego Hernández fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para Jacob Montes. O camisa 32 estava livre de marcação e finalizou cruzado de perna esquerda para estufar as redes do Juventude. Na reta final, Danilo Boza descontou para o Juventude com um gol de cabeça.



FICHA TÉCNICA

Botafogo x Juventude



Data e Hora: 21/04/2024, às 18h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)



Cartões amarelos: Gabriel Inocêncio (JUV) / Jeffinho, Marlon Freitas e Diego Hernández (BOT)

Cartões vermelhos: Lucas Freitas (JUV)

Gols: Júnior Santos (1-0) (04'/1ºT) / Tiquinho Soares (2-0) (09'/1ºT) / Danilo Barbosa (3-0) (09'/2ºT) / Savarino (4-0) (16'/2ºT) / Jacob Montes (5-0) (35'/2ºT) / Danilo Boza (5-1) (40'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito; Mateo Ponte (Damián Suárez, Intervalo), Lucas Halter, Bastos (Pablo, 17'/2ºT) e Hugo; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Savarino, Jeffinho (Diego Hernández, Intervalo), Júnior Santos (Jacob Montes, 27'/2ºT) e Tiquinho Soares (Eduardo, 17'/2ºT).



JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Gabriel Inocênio; Caíque e Luis Mandaca; Lucas Babrosa (Thiaguinho, 20'/2ºT), Nenê (Rodrigo Sam, 43'/1ºT) e Jean Carlos (Marcelinho, Intervalo); Erick (Ruan, Intervalo).