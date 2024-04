Artur Jorge, do Botafogo, na chegada ao Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/04/2024 21:48

Rio - Artur Jorge analisou a vitória do Botafogo sobre Juventude por 5 a 1, neste domingo, 21 , pela terceira rodada do Brasileirão. Na coletiva pós-jogo, o treinador elogiou o comportamento da equipe na partida e ressaltou o bom desempenho dos jogadores mesmo antes da expulsão de Lucas Freitas, que deixou o adversário com um a menos.

"Ganhamos bem, é uma vitória conseguida de um forma muito competente. Tivemos muitos momentos do jogo com boa atitude comportamental. Sei também que as coisas se tornaram mais acessíveis por termos feito dois gols muito cedo. Depois, ficamos em vantagem numérica, o que ajuda, naturalmente", disse Artur Jorge.

"Me parece que não foi só pelo fato de ter superioridade numérica, porque, até lá, tivemos um bom desempenho, entrada muito forte em campo. Uma entrada da equipe a querer mostrar aquilo que queria. Estou muito satisfeito pelo que fizemos em termos da conquista dos três pontos. Serve também para motivar os atletas. Dentro de um processo que estamos a construir, em cima de vitórias torna tudo mais fácil", completou.

Apesar do resultado positivo, Artur Jorge segurou a empolgação e lembrou que ainda há muito trabalho pela frente. O jogo desta noite foi apenas o quarto do português à frente do Alvinegro.

"Muito pouco ainda, precisamos de muito mais. Não vou perder o equilíbrio com uma vitória expressiva. Os meus jogadores tiveram uma atitude muitíssimo boa, fizeram com que o resultado tivesse essa diferença. Mas, claro, ainda temos muito trabalho pela frente. Continuamos com que a questão de termos pouco tempo para trabalhar entre os jogos", destacou Artur Jorge.

"Vamos tentando utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para fazermos chegar rapidamente as ideias aos atletas, o que queremos em termos de comportamento, de atitude, de ambição. Hoje tivemos um bocadinho de tudo isso e teve também eficácia para fazer cinco gols. Ainda temos um trabalho longo e desgastante pela frente, porque queremos fazer melhor, não falo pelo resultado em si, mas porque tem que ser nossa meta também", concluiu.

Outro tema da coletiva foi Jacob Montes. O meio-campista chegou ao Botafogo no meio de 2022, mas jogou apenas três vezes naquela temporada. Em 2023, sequer atuou. Neste domingo, entrou em campo e marcou o último gol do Glorioso na vitória sobre o Juventude.

"É um jogador que tem trabalho muito bem. Não faço juízo de valor sobre o passado. Não olho para o atleta em função dos minutos que teve no passado ou nos anos que está no clube. Olho para o desempenho, para o trabalho, para o dia a dia. Quem trabalhar, vai ter oportunidades. Quem trabalhar diariamente, quem dar tudo nos treinos, vai ter oportunidades. É aproveitar na medida que elas chegarem", pontuou o técnico.