Danilo BarbosaVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/04/2024 17:39

Rio - O Botafogo enfrentará o Juventude com quatro mudanças em relação ao time que venceu o Atlético-GO na rodada passada . No meio, Danilo Barbosa e Marlon Freitas substituem Gregore e Tchê Tchê. Na frente, Savarino e Tiquinho Soares entram nas vagas de Luiz Henrique e Matheus Nascimento, respectivamente.

Dessa forma, o Botafogo vai a campo com: Gatito; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Savarino, Jeffinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Botafogo e Juventude se enfrentarão neste domingo, às 18h30, no Estádio Nilton Santos. O jogo, que terá transmissão do SporTV e do Premiere, vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.