John Textor é dono de 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/04/2024 10:40

Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor esteve em Saquarema, na Região dos Lagos, no último sábado (20), para um evento. O empresário esteve ao lado de Pedro Vita, skatista de 14 anos e que representa o Botafogo em competições nacionais, e arriscou algumas manobras no skate.

"Cachorros velhos não deveriam tentar brincadeiras novas! Muito divertido andar de skate com @pedrovitaskt e seus amigos, ele é incrível… e Escolhido!", comentou o estadunidense em rede social.

Textor se aventurou em uma pista, recebendo palmas e gritos dos presentes. Não é a primeira vez que o empresário é visto andando de skate. No mês passado, ele já havia sido flagrado em uma pista no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Nos Estados Unidos, ele era considerado um prodígio no esporte na adolescência. A carreira, no entanto, não decolou após sofrer uma lesão na cabeça.