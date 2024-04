Damián Suárez em ação durante Botafogo x Red Bull Bragantino - Vítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo pode ter retornos importantes para o duelo contra o Juventude, neste domingo (21), às 18h30, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o lateral-direito Damián Suárez e o meia Eduardo estão recuperados de lesão.

O defensor uruguaio é nome certo na relação para o confronto de logo mais, segundo o jornalista. Ele estava há quase um mês afastado dos gramados por conta de uma lesão na panturrilha.

Já o camisa 33 do Glorioso se recuperou de uma contusão no tornozelo e tem chances de atuar. No entanto, sua presença entre os relacionados não está 100% garantida.

Artur Jorge poderá contar também com as voltas do zagueiro Alexander Barboza, que estava suspenso, e do volante Marlon Freitas, que cumpriu o protocolo de concussão.