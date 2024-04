John Textor, dono da SAF do Botafogo - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 20/04/2024 16:50

Rio - O administrador do futebol do Botafogo, John Textor, teria apresentado o nome de jogadores de São Paulo e Fortaleza, que supostamente envolvidos na manipulação de resultados em jogos contra o Palmeiras em 2023 e 2022, respectivamente, na reunião com os autores do STJD na última quinta. O norte-americano seria julgado pelas acusações que fez, na sede do órgão, mas a sessão foi adiada. As informações são do portal "UOL".

John Textor usou como base vídeos e detalhes do relatório feito pela empresa francesa "Good Game!", envolvendo os jogos entre São Paulo e Palmeiras, em 2023, e Palmeiras e Fortaleza, em 2022. A tese do norte-americano é que o Verdão foi favorecido nas partidas.

De acordo com o site, os auditores do STJD consideraram os vídeos e as explicações de John Textor como "sustentáveis num sistema bem feito de análise do comportamento" dos jogadores. Porém, acreditam ser insuficiente como uma prova de manipulação.

Os jogadores dos clubes não deverão ser julgados pelo tribunal. John Textor teria entregado os nomes e os vídeos em caráter “informal”, pedindo confidencialidade em relação aos jogadores citados.