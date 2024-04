Comemoração de Mateo Ponte, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2024 16:54 | Atualizado 19/04/2024 16:59

Rio - A comemoração de Mateo Ponte na vitória do Botafogo sobre o Atlético-GO por 1 a 0 , na noite da última quinta-feira, 18, chamou a atenção dos alvinegros. Logo após marcar o que seria o único gol do jogo, ele levou as mãos aos ouvidos. Inicialmente, parecia uma resposta aos torcedores no Estádio Nilton Santos, que chiaram após o uruguaio, sem marcação, errar um domínio e ceder um lateral de graça para o Dragão. Mateo, porém, explicou que a celebração foi direcionada à namorada e a um amigo.

"Sempre tenho o apoio dos meus companheiros. Estava um pouco frustrado, as coisas não estavam muito bem. Fiz assim (o gesto com as mãos) para minha namorada e para um amigo. Estavam aqui. Falaram que eu não faria um gol nunca (risos)", contou Mateo Ponte.

O gol de Ponte veio aos 32 minutos do segundo tempo. Após boa trama ofensiva do Glorioso pelo lado direito, Luiz Henrique tocou para o lateral, que estava livre de marcação na entrada da área. O uruguaio pegou de primeira e mandou a bola para o fundo das redes.

"Muito contente e feliz pelo meu primeiro gol pelo Botafogo. Acho que foi um gol muito importante para nós, dá confiança. Não foi um bom jogo na nossa casa, mas é sempre importante ganhar e melhorar partida a partida", disse Mateo Ponte.