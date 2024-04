Botafogo lança marca própria de linha casual - Divulgação

Publicado 19/04/2024 13:36

Rio - O Botafogo lançou, nesta sexta-feira (19), a Firestar, sua marca própria de linha casual. A coleção inicial conta com camisas, casacos e croppeds e já estão à venda nas lojas físicase e-commerce da Botafogo Store.

A ideia da nova marca é que as roupas acompanhem a torcida alvinegra além dos 90 minutos. Na coleção, foram destacados elementos da paixão botafoguense e da moda street.

"A FIRESTAR é a versão do Botafogo como marca jovem e descolada. Uma nova opção de conexão para além do futebol. Buscamos unir moda street e a paixão pelo Glorioso, sendo toda a coleção desenhada pelos nossos designers após pesquisa de mercado, tendências e trabalho de branding. Apresentamos ao torcedor, com muita paixão, a nossa marca própria de linha casual" afirmou Julio Gracco, Diretor de Comunicação do Botafogo.

Os sócios-torcedores do Botafogo terão até 20% de desconto na compra de produtos da Firestar. A porcentagem irá variar de acordo com o plano.