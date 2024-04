Mateo Ponte garantiu o gol da vitória do Botafogo sobre o Atlético-GO - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/04/2024 23:56 | Atualizado 18/04/2024 23:59

A última vez foi em 18 de outubro de 2023, contra o lanterna da edição passada, o América-MG, na 27ª rodada.

vitória suada do Botafogo por 1 a 0 sobre o Atlético-GO , nesta quinta-feira (18), no Nilton Santos, deu fim a um incômodo jejum de 12 partidas sem vencer no Brasileirão., contra o lanterna da edição passada, o América-MG, na 27ª rodada.

Para tentar encerrar de vez o pesadelo da torcida com os gols no fim - como aconteceu quatro vezes no ano passado e na estreia contra o Cruzeiro na edição de 2024 -, o Glorioso desta vez conseguiu segurar o resultado, mesmo sofrendo pressão nos minutos finais.



A sequência de tropeços do Botafogo no Brasileirão tinha seis derrotas e seis empates. Começou com o Athletico-PR (1x1) e passou por Cuiabá (0x1), Palmeiras (3x4), Vasco (0x1), Grêmio (3x4), Red Bull Bragantino (2x2), Fortaleza (2x2), Coritiba (1x1), Cruzeiro (0x0), Internacional (1x3), em 2023, e Cruzeiro (2x3), em 2024.

No Nilton Santos o jejum no Brasileirão era de oito partidas. A última vitória em casa foi em 27 de agosto de 2023, contra o Bahia.