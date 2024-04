Ao todo, Janderson entrou em campo 40 vezes pelo Botafogo, marcou quatro gols e deu quatro assistências - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/04/2024 19:00

Botafogo acertou a venda do atacante Janderson para o Vitória, na última quarta-feira (17), por R$ 5 milhões. O clube baiano pagará o valor combinado em três parcelas, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. Porém, se o centroavante for titular em 70% das partidas em uma só temporada, o Leão da Barra terá de pagar mais R$ 500 mil ao Glorioso.

Janderson chegou a Salvador nesta quinta-feira (18) para finalizar o acordo. O vínculo será válido por quatro anos. No desembarque, o atacante celebrou o passo dado na carreira e garantiu que "nunca faltará força de vontade e raça".

Não será a primeira vez que o centroavante atuará no futebol baiano. Ele vestiu a camisa do Bahia de Feira, em 2022, quando despertou interesse do Botafogo. No período, fez sete gols em 15 partidas.

Neste ano, Janderson entrou em campo 14 vezes, fez um gol e deu uma assistência. Ao todo, disputou 40 jogos com a camisa alvinegra, mandou a bola para as redes quatro vezes e deu quatro passes para gol.