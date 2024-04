John Textor compareceu para julgamento na sede do STJD, no Rio de Janeiro - Leonardo Bessa / Agência O Dia

John Textor compareceu para julgamento na sede do STJD, no Rio de JaneiroLeonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 18/04/2024 12:10 | Atualizado 18/04/2024 12:53

Rio - O interminável jogo entre Botafogo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, ganhou um novo capítulo. O empresário americano John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro, será julgado nesta quinta-feira (18), pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelas declarações após a derrota por 4 a 3 diante do Alviverde.

Na ocasião, John Textor invadiu o campo após o apito final e afirmou que o Botafogo foi "roubado" pela expulsão do zagueiro Adryelson, aos 28 minutos do segundo tempo, quando vencia por 3 a 1. Depois, o Alvinegro ainda teve a chance de ampliar o placar em pênalti perdido por Tiquinho Soares, antes de sofrer a virada por 4 a 3.

O processo corre desde novembro. Textor foi denunciado três vezes no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida). O empresário chegou a ser suspenso preventivamente por 30 dias. Depois, em julgamento de primeira instância, o executivo recebeu suspensão de 35 dias e multa de R$ 25 mil, já descontando os 28 dias cumpridos na suspensão preventiva.

Textor foi absolvido por unanimidade do artigo 258-B. Já o primeiro 243-F, direcionado ao árbitro Bráulio da Silva Machado, foi descaracterizado e modificado para o 258, sendo atribuída pena de 15 dias de suspensão por maioria. As outras duas denúncias no 243-F foram aglutinadas, definindo punição de 20 dias e multa de R$ 25 mil. A defesa entrou com recurso de efeito suspensivo e obteve sucesso.

O julgamento seria realizado no último dia 9, mas foi adiado após pedido de vista por parte do auditor e vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua. Relator do caso denunciado na semana da partida, Mauricio Neves Fonseca defendeu a suspensão de 105 dias (90 por ofensa à honra e 15 por invasão de campo) e multa de R$ 75 mil a John Textor.

CPI das Apostas

Os próximos dias de John Textor no Brasil serão agitados. A CPI das Apostas Esportivas aprovou na quarta-feira (17) o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Romário (PL-RJ) . Foram aprovados 32 requerimentos com convites para depoimentos e pedidos de compartilhamento de informação, sendo um dos convites para o empresário dono do Botafogo.

John Textor deve comparecer na segunda (22), às 15h (de Brasília), para prestar depoimento. Segundo o plano do relator, a CPI vai trabalhar com coleta de depoimentos e compartilhamento de provas, buscando identificar as estruturas criminosas por trás da manipulação de resultados.