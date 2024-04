John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/04/2024 17:24

Rio - A CPI das Apostas Esportivas aprovou nesta quarta-feira (17) o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Romário (PL-RJ). Também foram aprovados 32 requerimentos com convites para depoimentos e pedidos de compartilhamento de informação.



Um dos requerimentos aprovados é o de convite ao empresário dono do Botafogo, John Textor, que fez denúncias de manipulação de resultados no futebol. O executivo americano deve comparecer à CPI na próxima segunda-feira (22), às 15h (de Brasília).



Segundo o plano do relator, a CPI vai trabalhar com coleta de depoimentos e compartilhamento de provas, buscando identificar as estruturas criminosas por trás da manipulação de resultados. O senador informou que vai pedir o compartilhamento de dados que a Câmara dos Deputados já tem sobre o assunto.



A comissão vai procurar identificar lacunas legislativas e propor projetos de lei para caracterizar crimes e prevenir sua ocorrência. Outro objetivo da CPI será o de sugerir medidas de fiscalização para combate aos crimes identificados, além de propor o indiciamento de pessoas físicas e sugerir punição a empresas, se for o caso.