Rafael Nadal foi superado pelo australiano Alex De Minaur, que avançou às oitavas de final do ATP 500 de Barcelona - William West / AFP

Rafael Nadal foi superado pelo australiano Alex De Minaur, que avançou às oitavas de final do ATP 500 de BarcelonaWilliam West / AFP

Publicado 17/04/2024 17:15

Espanha - Após retornar de lesão e vencer o italiano Flabio Cobolli, na primeira rodada do ATP 500 de Barcelona, o tenista Rafael Nadal foi eliminado do torneio nesta quarta-feira (17). O australiano Alex De Minaur avançou às oitavas de final depois de superar o ex-número 1 do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Com a vitória, De Minaur se tornou o primeiro australiano a derrotar Nadal no saibro. O espanhol não teve um bom desempenho e encerrou a partida com 51% dos pontos vencidos com o saque, nove break points cedidos e quatro quebras sofridas.

Rafael Nadal teve baixo desempenho, principalmente, nos saques. No segundo set, por exemplo, De Minaur teve chances de quebras em todos os games de serviço do espanhol e só não converteu os break points do primeiro.

Após o confronto na quadra que leva seu nome, Rafael Nadal foi aplaudido de pé pelos torcedores.