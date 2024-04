O Al-Hilal, de Malcom, teve sua sequência de 34 vitórias seguidas interrompida - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 17/04/2024 15:36

Emirados Árabes Unidos - A maior sequência de vitórias da história do futebol foi interrompida nesta quarta-feira (17). Após 34 triunfos consecutivos, o Al-Hilal, equipe que conta com Neymar em seu elenco e é treinado por Jorge Jesus, foi derrotado para o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 2, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Ásia, e deu fim à marca histórica.

O Al-Ain, que é treinado pelo ex-atacante argentino Hernán Crespo, teve Rahimi como principal destaque. O atacante marroquino marcou três dos quatro gols da equipe emiradense no estádio Hazza Bin Zayed, em Abu Dhabi. Kaku Moreno foi o autor do outro gol do time vencedor, enquanto o brasileiro Malcom e Salem Al-Dawsari balançaram as redes pelo Al-Hilal.

Além da marca de 34 vitórias consecutivas, o triunfo do Al-Ain marca a primeira derrota do Al-Hilal desde agosto do ano passado. A equipe treinada por Jorge Jesus não perdia há 42 jogos.

A partida de volta do confronto pelas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia acontecerá na próxima terça-feira (23), na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita.