Jorge Jesus pode fazer história comandando o Al-Hilal - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 13/03/2024 10:10

o time de Jorge Jesus chegou a 28 triunfos consecutivos. Rio - O Al-Hilal foi colocado no Guinness, nesta quarta-feira (13), por ter alcançado o recorde mundial de vitórias seguidas no futebol masculino. Ao vencer o Al-Ittihad por 2 a 0, no jogo de volta das quartas de final da Champions League da Ásia,

Agora, o Al-Hilal pode buscar outro recorde: o de maior número de vitórias no futebol em geral. A marca pertence ao time feminino do Lyon, da França, que saiu de campo vitorioso 41 vezes seguidas, entre 2012 e 2013.

O time saudita só sabe o que é vencer desde 25 de setembro de 2023, quando iniciou a sequência histórica contra Al-Jabalain, pela Copa do Rei. O último tropeço foi em 21 de setembro, quando o Hilal empatou em 1 a 1 com o Damac.



O antigo recorde, vale lembrar, pertencia ao The New Saints. O time do País de Gales conseguiu 27 vitórias seguidas em 2016.