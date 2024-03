Jorge Jesus é o técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 12/03/2024 18:09 | Atualizado 12/03/2024 18:32

Arábia Saudita - Al-Hilal, time do técnico Jorge Jesus, quebrou o recorde de vitórias na história do futebol na noite desta terça-feira, 12. A equipe Riad bateu Al-Ittihad por 2 a 0 no King Abdullah Sports City, pela Liga dos Campeões da Ásia, e chegou ao 28º triunfo consecutivo. Yasser Al Shahrani e o brasileiro Malcom fizeram os gols do jogo.

Na ida, o Hilal também venceu por 2 a 0. Dessa forma, avançou à semifinal da Liga dos Campeões da Ásia com uma vitória sobre o Ittihad no placar agregado de 4 a 0.

SEQUÊNCIA DE VITÓRIAS

O time saudita só sabe o que é vencer desde 25 de setembro de 2023, quando iniciou a sequência histórica contra Al-Jabalain, pela Copa do Rei. O último tropeço foi em 21 de setembro, quando o Hilal empatou em 1 a 1 com o Damac.

O antigo recorde, vale lembrar, pertencia ao The New Saints. O time do País de Gales conseguiu 27 vitórias seguidas em 2016.