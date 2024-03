Ganso - Lucas Merçon / Fluminense

Ganso Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/03/2024 18:27

Rio - Com muitos problemas físicos no início da temporada, o Fluminense tem uma boa notícia para o clássico decisivo contra o Flamengo, no sábado (16), às 21h, no Maracanã, valendo vaga na final do Campeonato Carioca. Paulo Henrique Ganso, que sentiu a panturrilha direita na derrota por 2 a 0, passou por exames que não constataram lesão e é opção de Fernando Diniz para o duelo. A informação é do "ge".

O camisa 10 faz tratamento no CT Carlos Castilho e foi poupado das atividades deste início de semana. A tendência é que o meia volte aos treinamentos nos próximos dias.

A volta de Ganso às atividades é uma ótima notícia para o Fluminense, que vive problemas em seu departamento médico neste início de temporada . Até o momento, já foram seis jogadores com algum problema físico, sendo que Samuel Xavier e Marlon tiveram mais de um.

Para o Fla-Flu, Fernando Diniz não contará com o lateral e o zagueiro, assim como o atacante Douglas Costa, todos com lesões musculares. Outro desfalque é Thiago Santos, que foi expulso na primeira partida. No entanto, André retorna de suspensão e deve reforçar a equipe em busca da vaga na final. Já Gabriel Pires voltou a treinar , mas ainda é dúvida.

Campeão da Taça Guanabara, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate no placar agregado. Ou seja, o Tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar à decisão do Estadual.