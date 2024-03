Marcelo - AFP

MarceloAFP

Publicado 12/03/2024 13:37 | Atualizado 12/03/2024 13:49

Rio - O Fluminense produziu um material especial para celebrar um ano do retorno de Marcelo ao clube. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça (12), o lateral aparece lendo uma carta à torcida tricolor, falando sobre os momentos felizes que viveu no clube ao longo deste período.

No texto, Marcelo recorda o gol contra o Flamengo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2023, vencida pelo Tricolor por 4 a 1. O camisa 12 também celebrou as conquistas da Libertadores e da Recopa.

Veja a carta na íntegra:

Um ano do seu retorno e, é claro, muitas conquistas vieram. Ainda temos muita história para construir juntos, @MarceloM12. pic.twitter.com/pAFZJg0N68 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 12, 2024

"Queridos tricolores, há exatamente um ano, cumpri um desejo que eu já tinha há muito tempo, voltar para casa. Parece que foi ontem quando nos reencontramos aquele dia, no Maracanã. Toda essa torcida, toda esse carinho, naquele momento soube que tinha tomado a melhor decisão. Pouco tempo depois, vivi pela primeira vez o que é ganhar um troféu com essa camisa. Um sentimento sem igual, e um gol que nunca esquecerei. Compartilhar esse sentimento com as crianças e poder transmitir esses valores me traz muita alegria. Me faz voltar aos tempos de Xerém. Nesse ano chegou a hora de ganhar a Libertadores e conquistar um sonho que todos tivemos por muito tempo. Tenho muito orgulho em poder contribuir para a história do clube. Porém, há coisas que ainda precisam ser feitas", Marcelo.

Cria de Xerém, Marcelo disputou 39 jogos desde que retornou ao Fluminense. Liderou o Tricolor nas conquistas do Carioca e da Libertadores de 2023, e da Recopa em 2024.