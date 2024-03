Diogo Barbosa foi convocado para audiência disciplinar da Conmebol - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 12/03/2024 17:45

Rio - Os episódios de reclamações do Fluminense contra a LDU, do Equador, na Recopa Sul-Americana, pode gerar punições. A Comissão Disciplinar da Conmebol convocou o presidente Mário Bittencourt e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa para uma audiência nesta quarta-feira (13).

A Conmebol abriu um expediente disciplinar contra Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, por conta das críticas feitas ao árbitro Andres Rojas na partida de ida da Recopa Sul-Americana, contra a LDU. Já Diogo Barbosa foi expulso no jogo de volta por reclamação e responderá pela falta de comportamento.

O presidente Mário Bittencourt protestou contra um possível pênalti não marcado para o Fluminense. O lance ocorreu aos seis minutos do primeiro tempo, quando Cano foi derrubado por Quiñonez. Mário está sendo investigado por infringir os artigos 11.2, b), c) e f) do Código Disciplinário.

A Conmebol entende que as reclamações de Mário Bittencourt tiveram notoriedade a nível global em diversos meios de comunicação. Caso seja punido, o presidente tricolor responderá no Artigo 6, que fala sobre Medidas Disciplinares, e pode ser suspenso por tempo indeterminado.

O Fluminense sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana após vencer a LDU, do Equador, por 2 a 0, no Maracanã, no último dia 29 de fevereiro. O Tricolor reverteu a derrota pelo placar mínimo na ida e conquistou o título inédito em sua história.