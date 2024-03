Royce Gracie é torcedor do Fluminense e visitou o novo museu do clube, em Laranjeiras - Divulgação/Fluminense FC

Royce Gracie é torcedor do Fluminense e visitou o novo museu do clube, em Laranjeiras Divulgação/Fluminense FC

Publicado 12/03/2024 15:58 | Atualizado 12/03/2024 16:06

Rio - O recém-inaugurado museu do Fluminense recebeu uma visita ilustre. O ex-lutador de MMA e mestre de jiu-jitsu Royce Gracie visitou a sede do clube, em Laranjeiras, nesta terça-feira (12), para conhecer o espaço e se encantou com cada detalhe.

"Acompanhei muito o Fluminense nos anos 1970. Lembro bem daquele time com Félix e Rivellino. Estou nos Estados Unidos há 40 anos, mas mesmo em passagem rápida pelo Rio de Janeiro fiz questão de dar um pulo no clube e conhecer o novo museu, que está espetacular", disse.

Royce Gracie é membro da família Gracie, considerados os pais da modalidade do jiu-jitsu no Brasil. Royce faz parte do Hall da Fama do UFC e ganhou fama após vencer adversários maiores e mais pesados nas edições 1, 2 e 4, se tornando uma das figuras mais influentes da história das artes marciais mistas.

"Eu morava perto do clube e torcer para o Fluminense foi natural. Na família Gracie há outros tricolores, como o Rickson e a Kyra. Assim como fomos importantes para a difusão do jiu-jitsu no mundo, o Fluminense foi fundamental para a expansão do futebol no Brasil. Esse lema 'Nós somos a História' tem tudo a ver", afirmou.

Royce Gracie popularizou o jiu-jitsu brasileiro e revolucionou as artes marciais mistas com seus resultados. Por seu pioneirismo nas artes marciais mistas, ele se tornou o primeiro lutador a entrar para o Hall da Fama do UFC, em novembro de 2003.