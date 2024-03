Thiago Santos foi expulso no Fla-Flu da semifinal do Carioca - Reprodução

Publicado 10/03/2024 16:35 | Atualizado 10/03/2024 16:47

Rio - Parece filme repetido da sessão da tarde, mas não é. O Fluminense, mais uma vez, teve um jogador expulso em clássico. O cartão vermelho recebido pelo zagueiro Thiago Santos, aos 18 minutos do segundo tempo do primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o flamengo, foi o 15º em 30 clássicos desde 2022. Ou seja, uma média de uma expulsão a cada duas partidas.

O maior número de expulsões do Fluminense foi contra o Flamengo. Desde 2022, foram 14 clássicos contra o Rubro-Negro e, em oito jogos, teve pelo menos um jogador expulso. Em metade das ocasiões, ficou em desvantagem numérica. Ao todo, foram 11 cartões vermelhos distribuídos para nove jogadores diferentes. O técnico Fernando Diniz também chegou a ser expulso uma vez.

"É difícil jogar com um jogador a menos, embora a gente saiba bem fazer isso. No nosso melhor momento do jogo, o Thiago (Santos) foi expulso, e a nossa chance de poder empatar e poder virar ficou muito dificultada. Não somos um time muito faltoso, não sei por que tivemos tantos jogadores expulsos. É algo que podemos estudar melhor para evitar. É um número exagerado de cartões vermelhos", disse Diniz.

Em 2024, o Fluminense já teve pelo menos um cartão vermelho contra cada rival. Na Taça Guanabara, o zagueiro Thiago Santos foi expulso contra o Vasco, pela 8ª rodada — este, inclusive, foi o único contra o Cruz-Maltino desde 2022. Já o volante André foi expulso contra o Botafogo, na última rodada, e por isso desfalcou na ida da semifinal contra o Flamengo.

"O jogo do Botafogo foi um em que a expulsão foi muito determinante para o resultado final. Nós tínhamos empatado, o normal era crescer e ter mais chance de fazer o terceiro gol do que o Botafogo. Mas com a expulsão do André e, logo na sequência, já foi o pênalti, nós acabamos sofrendo o terceiro gol", completou o treinador tricolor.

Ao todo, o Fluminense soma 11 cartões vermelhos contra o Flamengo, três contra o Botafogo e um contra o Vasco em 30 clássicos disputados desde 2022. Embora o técnico Fernando Diniz tenha razão quando diz que a sua equipe não é faltosa — o Fla, por exemplo, fez 20 faltas contra 10 no primeiro jogo da semifinal — o alto número de expulsões tem prejudicado o Time de Guerreiros.

Expulsões do Fluminense em clássicos desde 2022:

1º — Flamengo — 11 expulsões: David Braz (2), Felipe Melo (2), Calegari, Fred, Caio Paulista, Manoel, Samuel Xavier, Nino e Thiago Santos

2º — Botafogo — 3 expulsões: Fred, David Braz e André

3º — Vasco — 1 expulsão: Thiago Santos

Não é só em clássicos

A sina das expulsões não acontece somente em clássicos. O Fluminense sofreu com esse problema também na Libertadores e Recopa. John Kennedy, por exemplo, foi expulso nas finais contra o Boca Juniors, da Argentina, e LDU, do Equador — ambas no Maracanã. Marcelo, contra o Argentinos Juniors, da Argentina, nas oitavas, e Samuel Xavier, contra o Internacional, nas semifinais, também receberam cartão vermelho.



Já no Brasileirão do ano passado, o Fluminense teve nove jogadores expulsos em oito partidas. Em três casos, venceu. Já em outras três ocasiões, foi derrotado. Somente em uma derrota — contra o São Paulo, no Morumbis — a expulsão ocorreu por reclamação após o apito final. Houve também empate em dois jogos, incluindo uma partida contra o Corinthians em que ficou com dois a menos.

Expulsões do Fluminense no Brasileirão de 2023:



5ª rodada — Cruzeiro 0 x 2 Fluminense — Mineirão — André

12ª rodada — Fluminense 2 x 1 Bahia — Maracanã — Nino

18ª rodada — Fluminense 2 x 1 Palmeiras — Maracanã — Lelê

25ª rodada — Cuiabá 3 x 0 Fluminense — Arena Pantanal — Martinelli

27ª rodada — Fluminense 3 x 3 Corinthians — Maracanã — Thiago Santos e Felipe Melo

32ª rodada — São Paulo 1 x 0 Fluminense — Morumbis — Jhon Arias

34ª rodada — Flamengo 1 x 1 Fluminense — Maracanã — Nino

37ª rodada — Palmeiras 1 x 0 Fluminense — Allianz Parque — Justen