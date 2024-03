Felipe Melo acredita na reviravolta do Fluminense na semifinal contra o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Felipe Melo acredita na reviravolta do Fluminense na semifinal contra o FlamengoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/03/2024 23:19

Rio - O Fluminense ficou em situação delicada na busca pelo tricampeonato carioca. O Tricolor ficou contra as cordas diante do Flamengo e foi derrotado por 2 a 0 , neste sábado (9), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal. Para chegar à decisão pelo quinto ano consecutivo, o Time de Guerreiros precisará vencer por três gols de diferença. O zagueiro Felipe Melo acredita que é possível recuperar o prejuízo.

"Flamengo criou bastante. O Fluminense era melhor até a expulsão (do Thiago Santos), o jogo se desenhava para um possível empate. Depois da expulsão, foi correr para caramba. Mas temos que acreditar (na virada). Já demonstramos no Carioca do ano passado que é possível (reverter o placar). Temos que trabalhar em silêncio neste momento", disse o zagueiro e capitão tricolor.

Felipe Melo fez alusão a final do Campeonato Carioca do ano passado. No primeiro jogo da decisão, o Fluminense foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0, onde também jogou parte do segundo tempo com um a menos — na ocasião o lateral Samuel Xavier foi expulso. Na partida de volta, o Tricolor venceu por 4 a 1 e sagrou-se bicampeão estadual.

O Fluminense precisa vencer o Flamengo por três gols de diferença para chegar à final do Carioca e seguir sonhando com o tricampeonato — que aconteceu pela última vez entre 1983 e 1985. O Rubro-Negro, por sua vez, joga por um empate, além de possuir a vantagem da igualdade no placar agregado. O jogo de volta acontece no próximo sábado (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.