Everton Cebolinha marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0 - Rafael Arantes/Divulgação/Maracanã

Everton Cebolinha marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0Rafael Arantes/Divulgação/Maracanã

Publicado 09/03/2024 23:05

Rio - O Flamengo está próximo de disputar a sexta final consecutiva do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 0, neste sábado (9), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal, e agora pode até perder por dois gols de diferença, no próximo sábado (16), às 21h, para chegar à decisão. Everton Cebolinha e Pedro marcaram os gols da vitória.

O time comandado por Tite foi superior, controlou as ações durante os 90 minutos e venceu de forma justa. O placar, inclusive, não refletiu o domínio e mantém os tricolores vivos, mas com uma missão ingrata pela frente. Para chegar à final e seguir sonhando com o tri, o Fluminense precisará vencer por três gols de diferença.

O jogo

O Flamengo sufocou o Fluminense durante o primeiro tempo. Com uma marcação bem encaixada, o Rubro-Negro dominou o meio-campo e anulou as ações dos tricolores. O time comandado pelo técnico Tite fez uma pressão nos primeiros 15 minutos e não perdeu o controle mesmo após o Tricolor esfriar a partida.

Após a pressão inicial do Flamengo, o Fluminense conseguiu ter mais a posse de bola, mas não conseguia criar oportunidades. Com dificuldade de jogar pelo meio, restava inverter nos pontas, mas sem muito sucesso. O Rubro-Negro, por sua vez, assustava com Pedro, que chegou a carimbar a trave.

O primeiro tempo parecia que terminaria com o placar zerado, mas nos acréscimos o Flamengo inaugurou o marcador com Everton Cebolinha, aos 46 minutos, de cabeça. Pulgar recebeu pela direita, cruzou na segunda trave e encontrou o atacante livre — que estava na mesma linha da zaga tricolor.

O panorama não mudou na etapa final. O Fluminense voltou com Marcelo, mas seguia com as mesmas dificuldades de criação. O Flamengo, que já tinha o controle da partida, aumentou o domínio após a expulsão do zagueiro tricolor Thiago Santos, aos 17 minutos.

Com o controle do jogo e a vantagem no placar, o técnico Tite se sentiu confortável para deixar o time mais ofensivo e buscar aumentar o resultado. O Flamengo encontrava espaços com mais facilidade e teve chances com De La Cruz e Arrascaeta. Nos acréscimos, Arrascaeta — com muita liberdade pela esquerda — cruzou na segunda trave para Pedro, aos 46, fechar o placar.

Fluminense 0 x 2 Flamengo

Jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca

Data: 9/3/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Antônio Carlos, min. 37'/2ºT) e Diogo Barbosa (Marcelo, min. 0'/2ºT); Martinelli, Renato Augusto (Manoel, min. 18'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Lima, min. 3'/2ºT); Jhon Arias, Keno (Lelê, min. 37'/2ºT) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, min. 3'/2ºT); Pulgar (Igor Jesus, min. 25'/2ºT), De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique, min. 25'/2ºT), Everton Cebolinha (Victor Hugo, min. 40'/2ºT) e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Rodrigo Carvalhaes

Gols: Everton Cebolinha, aos 46' do 1ºT (0-1); Pedro, aos 46' do 2ºT (0-2)

Cartões amarelos: Guga, Martinelli e Felipe Melo (FLU); De La Cruz (FLA)

Cartão vermelho: Thiago Santos (FLU)