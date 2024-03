Flamengo e Fluminense se enfrentam pela semifinal do Carioca após decidirem quatro finais consecutivas - Rafael Arantes/Divulgação/Maracanã

Publicado 09/03/2024 20:30

Rio - Flamengo e Fluminense não vão decidir o Campeonato Carioca em 2024. Após quatro finais seguidas, os rivais se encontraram desta vez pela semifinal e somente um vai à final contra Vasco ou Nova Iguaçu. Os técnicos Tite e Fernando Diniz já definiram as escalações para o primeiro clássico.

Mandante no primeiro jogo, o Fluminense terá o desfalque do lateral-direito Samuel Xavier, lesionado, e do volante André, suspenso. O técnico Fernando Diniz definiu a equipe com: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa; Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto; Arias, Keno e Cano.

Já o técnico Tite não tem desfalques no time titular e terá força máxima. As ausências ficam apenas no banco, como o lateral Wesley e o atacante Gabigol, que não treinaram durante a semana. O reforço Léo Ortiz foi relacionado pela primeira vez. O Rubro-Negro vai a campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal. Já a partida de volta, que terá mando de campo rubro-negro, acontece no próximo dia 16, no mesmo horário e local. Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate no placar agregado para chegar à final.