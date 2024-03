Ferj alertou clubes para evitarem reclamações com os árbitros nas semifinais do Carioca - Agência FERJ

Publicado 09/03/2024 16:10 | Atualizado 09/03/2024 17:51

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou neste sábado (9) uma nota oficial fazendo um apelo para os semifinalistas do Campeonato Carioca. O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro pediu para Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco evitar reclamações ostensivas contra os árbitros pois, caso contrário, haverá punições com cartões.

"O Departamento de Arbitragem enviou um ofício para informar e alertar que, para evitar o famoso "bolinho" ao redor do árbitro e que, aquele atleta que se dirigir de forma ostensiva, contundente e intimidatória será advertido com cartão amarelo. Permanece função exclusiva do capitão a interlocução com a arbitragem. Os capitães serão avisados pelo juiz antes da partida sobre a diretriz", disse.

A arbitragem do Campeonato Carioca foi alvo de duras críticas. Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Já Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (10), às 18h30, no mesmo local. A volta será no próximo fim de semana, nos dias 16 e 17.

Nota oficial da Ferj:

