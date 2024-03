Verstappen venceu o GP da Arábia Saudita e segue dominante na Fórmula 1 - GIUSEPPE CACACE / AFP

Publicado 09/03/2024 18:30

Rio - Max Verstappen venceu mais uma vez na Fórmula 1. O tricampeão caminha a passos largos para conquistar o quarto título da carreira e confirmou o favoritismo na vitória no GP da Arábia Saudita, neste sábado (9), no Circuito de Jeddah. O companheiro de equipe Sérgio Perez, da Red Bull, e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o pódio.

Com a vitória, Verstappen chegou a 100 pódios na carreira. Lewis Hamilton é o recordista com 197 pódios, seguido de Michael Schumacher (155), Sebastian Vettel (122), Alain Prost e Fernando Alonso (106), e Kimi Haikkonen (103). A tendência é que o piloto holandês da RBR alcance o terceiro lugar na lista ainda nesta temporada. Além disso, foi o 56º triunfo do tricampeão, sendo o terceiro maior vencedor da história.



Já na largada, Verstappen foi mais rápido e chegou a abrir 1 segundo de vantagem sobre o segundo. Gasly, da Alpine, com falha mecânica, abandonou a corrida na primeira volta. Stroll, da Aston Martin, bateu na volta 7 e acionou o carro de segurança. Verstappen, Pérez, Leclerc, Piastri, Alonso e Russell substituíram os pneus médios pelos duros.

Verstappen voltou da parada em segundo lugar, mas não demorou para ultrapassar Norris e disparar na liderança até a bandeirada final. Perez ultrapassou Norris e Leclerc para assegurar o segundo lugar. Já Leclerc superou Norris para ficar em terceiro e completar o pódio. Norris ainda perdeu posições para Alonso, Russell e Bearman após o pit stop na reta final.

A Mercedes, por sua vez, sentiu a falta de ritmo e não conseguiu brigar por pódio. Russell e Hamilton foram facilmente superados pelos rivais. Hamilton se limitou a se defender de Piastri em grande parte da corrida, mas terminou em nono após o pit stop no fim. Piastri, inclusive, fez uma estratégia melhor e terminou em quarto, à frente do companheiro Norris, que ficou em oitavo.

A grande surpresa da corrida foi o estreante Oliver Bearman, da Ferrari. O jovem piloto britânico, de 18 anos, assumiu o posto de Carlos Sainz, que fez uma cirurgia de emergência no apêndice. O novato largou em 11º lugar e terminou em sétimo, à frente de Lando Norris, da McLaren, e Lewis Hamilton, da Mercedes. Nico Hulkenberg, da Haas, fechou o top 10.

A Fórmula 1 retorna daqui a duas semanas com o GP da Austrália, no dia 24 de março, no Circuito de Melbourne. Esta será a terceira etapa da temporada de 2024. Max Verstappen é o líder do campeonato de pilotos com 51 pontos, tendo 15 de vantagem para o segundo colocado Sergio Perez. A RBR lidera o Mundial de construtores com 87 pontos.

Classificação do GP da Arábia Saudita:

1º - Max Verstappen (Red Bull)

2º - Sergio Perez (Red Bull)

3º - Charles Leclerc (Ferrari)

4º - Oscar Piastri (McLaren)

5º - Fernando Alonso (Aston Martin)

6º - George Russell (Mercedes)

7º - Oliver Bearman (Ferrari)

8º - Lando Norris (McLaren)

9º - Lewis Hamilton (Mercedes)

10º - Nico Hulkenberg (Haas)

11º - Alexsander Albon (Williams)

12º - Kevin Magnussen (Haas)

13º - Esteban Ocon (Alpine)

14º - Yuki Tsunoda (Visa Cash)

15º - Logan Sargeant (Williams)

16º - Daniel Ricciardo (Visa Cash)

17º - Valtteri Bottas (Stake)

18º - Guanyu Zhou (Stake)

19º - Lance Stroll (Aston Martin)

20º - Pierre Gasly (Alpine)