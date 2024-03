Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 09/03/2024 18:00

Rio - A vitória do Botafogo sobre o Bragantino por 2 a 1, na última quarta-feira (6), pela ida da terceira fase da Libertadores, no Nilton Santos, ficou marcada por um episódio de violência na arquibancada . O homem que agrediu uma mulher com um soco recebeu uma oferta de transação penal de R$ 3 mil do Ministério Público, além de ter sido afastado judicialmente até o cumprimento integral da medida.

O Ministério Público ofereceu uma transação penal no valor de R$ 3 mil, que será pago em seis parcelas para uma instituição Pró Criança Cardíaca. O torcedor, que não é sócio do Camisa 7, plano de sócios do Botafogo, está judicialmente afastado até o cumprimento integral dessa medida. O Botafogo acompanha o caso desde o registro após o jogo e presta assistência à vítima.

A transação penal é uma espécie de acordo entre o acusado e o Ministério Público, no qual o acusado aceita cumprir as determinações e as condições propostas pelo promotor em troca do arquivamento do processo. Assim, não há condenação, o processo é encerrado sem análise da questão e o acusado continua sem registros criminais.

Entenda o caso

Durante a comemoração do segundo gol do Botafogo contra o Bragantino, na última quarta-feira (6), pela Libertadores, um homem agrediu uma mulher com um soco no rosto. A vítima registrou queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal). Segundo o delegado, ela sofreu uma lesão leve, o que gerou apenas um TCO (Termos Circunstanciado de Ocorrência), ou seja, um registro de infração penal com menor potencial ofensivo.

A confusão começou numa discussão entre a vítima e a acompanhante do agressor, que estava embriagada, importunando e jogando fumaça de cigarro na direção de quem reclamava. Na comemoração do segundo gol, a mulher aproveitou para jogar cerveja no rosto da vítima após discussão que já havia cessado. A vítima, então, foi tirar satisfação, o gerou troca de empurrões. O homem, então, desferiu um soco no rosto da vítima.