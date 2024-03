Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 07/03/2024 10:06

foi marcada por um episódio lamentável de violência contra a mulher nas arquibancadas. Durante a comemoração do segundo gol do Glorioso, um homem atingiu uma torcedora alvinegra com um soco no rosto. A vítima registrou queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal). As informações são do site "ge". Rio - A vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na noite da última quarta-feira (6), pela Libertadores, no Estádio Nilton Santos,Durante a comemoração do segundo gol do Glorioso,A vítima registrou queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal). As informações são do site "ge".

Segundo o delegado, a vítima teve uma lesão leve, o que gerou apenas um TCO (Termos Circunstanciado de Ocorrência), ou seja, um registro de infração penal com menor potencial ofensivo. De acordo com testemunhas, os dois estavam no setor Leste do estádio e a polícia precisou agir para conter o agressor em um primeiro momento. Posteriormente, a ação foi para evitar que ele fosse linchado pelos alvinegros que presenciaram o soco.

Testemunhas também contaram como tudo começou. No momento de euforia pelo segundo gol do Botafogo, a mulher do agressor jogou um copo para o alto, que acabou acertando a vítima. Ela não gostou e foi reclamar, mas recebeu um soco no rosto do homem.

Ao ser informado do caso, o Botafogo enviou os departamentos jurídico e de comunicação do Botafogo ao Jecrim para prestar apoio à vítima. O nome do agressor não foi revelado pelas autoridades, mas o Glorioso investiga se ele faz parte do quadro social do clube para puni-lo.