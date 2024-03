John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 06/03/2024 20:40 | Atualizado 06/03/2024 20:57

Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor interagiu com os torcedores no Estádio Nilton Santos antes da partida contra o Red Bull Bragantino, pela ida da terceira fase da Conmebol Libertadores. Em rápida conversa com a imprensa, o empresário estadunidense revelou que apresentou mais uma proposta alta para contar com um jogador na próxima janela de tranasferências.

"Estamos construindo. Fizemos hoje uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) para um jogador para a próxima janela. Esse clube está mudando", disse Textor.

A janela de transferências do meio do ano abre dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro.

O acionista majoritário, que voltou a viver a rotina do clube após perder a mãe nas últimas semanas, despistou sobre nomes de técnicos avaliados internamente. Por enquanto, Fabio Matias é o interino e conta com a confiança da diretoria.

"Não quero falar do futuro, só de hoje à noite. Estamos construindo o time. Temos jogadores top pelo mundo que querem estar aqui, isso mudou. Temos jogadores top na Europa pensando: "eu me vejo nesse time". Estamos aqui há dois anos e temos jogadores de elite que estão olhando diferente para nós. Não tenho retrovisor, depois do fracasso (de 2023) estamos construindo o time de uma forma poderosa. O mundo nos percebeu", destacou.

Textor ficou no portão Norte 2, na Rua das Oficinas, no Engenho de Dentro, aguardando pela chegada do elenco. Ele conversou e tirou foto com torcedores e, após a festa de recepção, embarcou no ônibus com a delegação e entrou no estádio.