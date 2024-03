Júnior Santos fez quatro gols nos 6 a 0 sobre o Aurora - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Junior Santos pode fazer história com a camisa do Botafogo. O atacante pode se isolar nesta quarta-feira (6) como o maior artilheiro do Glorioso na Libertadores. Para isso, basta marcar pelo menos um gol contra o Bragantino. O Alvinegro encara o Massa Bruta, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da competição.

Após marcar quatro gols na goleada sobre o Aurora, da Bolívia, por 6 a 0, Junior Santos chegou a cinco pelo Botafogo na Libertadores e se igualou a Jairzinho, Dirceu e Rodrigo Pimpão como os maiores artilheiros da história do clube na competição. O atacante tem, pelo menos, mais dois jogos pela frente para se isolar como o maior goleador.

O jogo de volta entre Botafogo e Bragantino será no próximo dia 13, às 21h30, em Bragança Paulista. O vencedor da eliminatória garante vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto o eliminado terá o direito de disputar a Sul-Americana. O Alvinegro não disputa a fase de grupos da competição desde 2017, quando chegou às quartas de final.