Tchê Tchê ainda comentou o trabalho de Fábio Matias, auxiliar técnico permanente do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê ainda comentou o trabalho de Fábio Matias, auxiliar técnico permanente do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/03/2024 13:10

Rio - Com promessa de casa cheia, o Botafogo tem duelo decisivo nesta quarta-feira (6), com o RB Bragantino, às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores. Um dos destaques da equipe, Tchê Tchê projetou o confronto e ressaltou a importância da torcida durante os 90 minutos.

"Temos que ter inteligência, sabemos que é um jogo de mata-mata, mas nada se decide aqui. Porém, jogamos na nossa casa, temos que saber aproveitar esse fator. A importância da torcida é 100%. Sabemos que quando eles estão ali totalmente conectados conosco, conseguimos resultados expressivos", declarou o meia, em entrevista à 'Botafogo TV'.

"Deixo claro também que, obviamente, temos que contagiá-los. Conversamos muito isso entre nós, que é de dentro para fora. Se conseguirmos transmitir isso, eles vão estar 100% do nosso lado, e nos tornaremos uma equipe muito forte dentro da nossa casa e difícil de ser batida", completou.

O camisa 6 do Botafogo ainda comentou o trabalho de Fábio Matias, auxiliar técnico permanente do clube. Sob o seu comando, a equipe venceu os últimos três jogos. Foram 12 gols marcados e somente dois sofridos.



"A preparação da equipe está sendo a melhor possível. O Fábio soube administrar bem os minutos jogados por todos. A gente vem fazendo o necessário, o que entendemos que devemos fazer para ter um bom aproveitamento nessa partida. Será um duelo bem difícil, as duas equipes costumam se estudar bastante", afirmou.

Além disso, Tchê Tchê reforçou a importância da vitória no clássico com o Fluminense, no último fim de semana: "Precisávamos disso, corresponder com vitórias. A rodagem de elenco é necessária e importante para todos terem minutos e estarem preparados. O resultado (4 a 2) demonstrou a força e a união do grupo. Quando citamos a palavra família, é isso, temos que estar felizes, independentemente de estar ou não jogando".

O duelo que decidirá qual das equipes avançará para a fase de grupos será na quarta-feira que vem, dia 13, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, casa do RB Bragantino. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.