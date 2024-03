Marlon Freitas marcou duas vezes na vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 4 a 2 - Vítor Silva/Botafogo

Marlon Freitas marcou duas vezes na vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 4 a 2Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/03/2024 15:34

Rio - O filme repetiu mais uma vez. Pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo terá que disputar a Taça Rio. A vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, neste último domingo (3), no Maracanã, não foi o suficiente para o Alvinegro chegar à semifinal do Campeonato Carioca. Desde o título estadual em 2018, o Glorioso avançou para a fase final da competição em apenas uma ocasião.

A nova fórmula do Campeonato Carioca foi adotada em 2021. Desde então, o Botafogo avançou à semifinal apenas em 2022, quando foi eliminado pelo Fluminense. Em 2021 ficou em sétimo e foi vice-campeão da Taça Rio diante do Vasco, enquanto em 2023 ficou em quinto lugar e foi campeão da Taça Rio após vencer o Audax. Agora, o Alvinegro tem a obrigação de vencer o torneio para garantir vaga na Copa do Brasil de 2025.

O último título carioca do Botafogo foi em 2018. Já no ano seguinte, o Alvinegro sequer chegou na semifinal da Taça Guanabara e Taça Rio. Na época, a fórmula do estadual era diferente da atual. Já em 2020, o Glorioso ficou novamente de fora da semifinal da Taça Guanabara, mas já teve uma campanha melhor em relação ao ano anterior. Na Taça Rio, chegou na semi, mas caiu para o Fluminense.

Em 2024, o Botafogo novamente amargou o quinto lugar e, pelo segundo ano seguido, jogará a Taça Rio. Na última rodada, o Alvinegro venceu o Fluminense por 4 a 2 e, por pouco tempo, chegou a figurar na zona de classificação. Entretanto, a vitória do Vasco sobre a Portuguesa-RJ por 4 a 0, em São Januário, determinou a eliminação. Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já entraram em campo classificados.

O Botafogo encara o Sampaio Corrêa na semifinal da Taça Rio. O jogo de ida será no Elcyr Resende, em Saquarema, no domingo (10), e a volta no dia 16 (sábado), no Estádio Nilton Santos.

Últimas campanhas do Botafogo no Carioca:

2018: Campeão do Campeonato Carioca

2019: 8º colocado geral

2020: 5º colocado geral

2021: 7º colocado geral

2022: 4º colocado geral

2023: 5º colocado geral

2024: 5º colocado geral