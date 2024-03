Jogadores do Botafogo se abraçam após gol - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/03/2024 12:05 | Atualizado 04/03/2024 14:16

Rio - Pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo não disputará as semifinais do Campeonato Carioca. O Glorioso terminou a Taça Guanabara na 5ª colocação, assim como em 2023, e agora terá que se contentar com a disputa da Taça Rio. Apesar de menos importante, o torneio pode ser fundamental para o Alvinegro, que corre o risco de não disputar a Copa do Brasil em 2025.

Como não se classificou para as semifinais do Carioca, o Botafogo precisa conquistar a Taça Rio para garantir vaga na Copa do Brasil de 2025 sem depender de outros campeonatos. Devido ao novo regulamento da CBF, que distribui as vagas pelas federações e não mais pelo ranking nacional, apenas os semifinalistas e o campeão da Taça Rio se garantem na competição nacional pelo Estadual.

Caso o Botafogo não seja campeão, dependerá de resultados no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana e até da própria Copa do Brasil para confirmar presença na competição em 2025. Sem a Taça Rio, a vaga só virá caso o Glorioso ou algum rival carioca se classifique para a Libertadores do ano que vem. Nesse caso, a Ferj ganharia mais uma vaga. Se dois cariocas se classificarem, serão mais duas vagas e assim por diante.

No ano passado, o Botafogo viveu situação parecida ao ser eliminado de forma precoce do Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o Alvinegro foi campeão da Taça Rio e se garantiu na Copa do Brasil deste ano, sem depender de outras competições. A vaga viria posteriormente de qualquer forma, já que o Glorioso se classificou para a Libertadores, assim como Flamengo e Fluminense. Com isso, Audax, Nova Iguaçu e Portuguesa herdaram as vagas do Carioca.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (10), contra o Sampaio Corrêa, em Bacaxá, pela semifinal da Taça Rio. O horário da partida ainda não foi definido.