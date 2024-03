No Botafogo desde o sub-15, Kauê tem se destacado na equipe principal - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 04/03/2024 13:20

Com passagens por seleções de base, ele foi titular no clássico ao lado de Gregore e Marlon Freitas. Além disso, foi essencial para o Botafogo sair com a vitória. Logo após o gol de empate do Fluminense, na reta final da segunda etapa, Kauê desarmou André no campo de ataque, sofreu o pênalti que colocou o Alvinegro em vantagem novamente e ainda ocasionou a expulsão do volante tricolor.

Antes, o garoto já tinha ido bem na goleada por 6 a 0 em cima do Aurora-BOL, pela Pré-Libertadores, e na vitória sobre o Audax, por 2 a 0, pelo Carioca.

Diante do time boliviano, Kauê desarmou e iniciou dois gols do Botafogo. Ele atuou durante 25 minutos e, ainda assim, colaborou para a equipe manter o ritmo e selar a goleada no Nilton Santos.

Já contra o Audax, foi titular no meio e responsável por dar as assistências para os gols de Diego Hernández e Janderson, mantendo o Botafogo vivo - à época - na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.

Se anteriormente Kauê recebia poucas chances com a camisa alvinegra, agora ele aparece como uma boa opção no elenco, mostrando potencial para ser importante no futuro.