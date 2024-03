Sob o comando de Fábio Matias, Botafogo marcou 12 gols e sofreu dois nos últimos três jogos - Vítor Silva / Botafogo

Sob o comando de Fábio Matias, Botafogo marcou 12 gols e sofreu dois nos últimos três jogosVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/03/2024 15:20 | Atualizado 04/03/2024 15:20

Rio - Auxiliar técnico permanente do Botafogo , Fábio Matias tem 100% de aproveitamento no comando da equipe. Ele assumiu o time após a saída de Tiago Nunes e venceu três jogos: Audax, Aurora-BOL e Fluminense. Apesar do bom desempenho, o Alvinegro não cogita efetivá-lo como treinador.

Após a passagem conturbada de Tiago Nunes pelo Botafogo, o auxiliar faz bom trabalho. Nos três jogos em que comandou, o time pareceu ter retomado a confiança. No período, foram 12 gols marcados e somente dois sofridos.

Mesmo assim, o próprio Fábio Matias garante que o foco é preparar a equipe para a chegada de um novo treinador: "Eu sou funcionário do clube e é um função que precisam, de um auxiliar permanente. Para quando tiver percalços ter condição de continuar e ajustar. Nosso objetivo é deixar as coisas da melhor forma possível. Vamos deixar a casa organizada".

O Botafogo não vencia três jogos consecutivos desde que Cláudio Caçapa comandou a equipe, em 2023. Na época, ele também foi o responsável por liderar o time no processo de transição entre treinadores.

O próximo e principal compromisso do time sob o comando de Fábio Matias será na quarta-feira (6), diante do Red Bull Bragantino, no Nilton Santos, às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores.