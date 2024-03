Gatito Fernández em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/03/2024 14:54

Rio - O goleiro Gatito Fernández, ídolo do Botafogo, pode estar de saída do clube. Segundo o portal "Revista Colorada", um representante do arqueiro paraguaio confirmou que o Internacional fez uma sondagem pelo jogador de 35 anos. Apesar disso, nenhuma proposta oficial chegou ao Alvinegro.

Gatito Fernández vem sendo titular no Botafogo após a lesão de John, contratado nesta janela para ser o substituto de Lucas Perri, vendido ao Lyon, da França. Entretanto, com atuações irregulares em 11 partidas na temporada e com seu contrato se encerrando no final do ano, existe a possibilidade da negociação avançar.

O goleiro paraguaio é o estrangeiro que mais vezes disputou partidas pelo Botafogo, com 207 jogos no total. Com a camisa alvinegra, Gatito, que está no clube desde 2017, conquistou três títulos: o Campeonato Carioca de 2018, a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 e a Taça Rio de 2023. Além do Glorioso, o arqueiro defendeu as camisas de Cerro Porteño, Estudiantes, Racing, Utrecht, Vitória e Figueirense.