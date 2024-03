Marçal celebrou a sequência do Botafogo de três vitórias em três jogos - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo chega em situação mais confortável para os confrontos com o Red Bull Bragantino, pela terceira fase da pré-Libertadores. Marçal admite que Mesmo sem a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, o. Marçal admite que a vitória por 4 a 2 com reservas no clássico com o Fluminense se soma à goleada por 6 a 0 sobre o Aurora para melhorar o clima antes dos jogos decisivos.

"Ambiente está ótimo, o grupo é bom de trabalhar, o ambiente não poderia estar melhor. Vencemos três jogos seguidos (o outro foi o 2 a 0 sobre o Audax), e agora em cima de clube que foi campeão há pouco tempo. É sempre difícil jogar contra o Fluminense pelo estilo de jogo. O ambiente fica ainda melhor depois que se ganha um clássico", admitiu.



Com o primeiro jogo contra o Bragantino no Nilton Santos, quarta-feira (6) às 21h30, o bom momento ajuda o time a contar mais com o apoio da torcida, que vinha pegando no pé de muitos jogadores desde o início da temporada, após a decepção no Brasileirão de 2023.



"Confiante. A gente sabe que é um time muito difícil. (Pedro) Caixinha vem fazendo um trabalho legal, vamos nos preparar para encará-los como tem que ser", avisou o lateral.



Marçal ainda comparou o trabalho do técnico interino Fábio Matias com o de Caçapa, que também teve 100% de aproveitamento no comando da equipe, mas em quatro partidas em 2023. Mas prefere ficar fora da decisão da diretoria pela contratação de um novo treinador.

"Vou saber quando a direção chegar e apresentar. Nesse momento, encaro da mesma maneira que encarei no ano passado, quando o Cláudio Caçapa fez um trabalho e a gente vinha tendo bons resultados. Estou feliz com o treinador que está, o grupo tem a confiança dele. Três jogos e três vitórias. Os resultados dizem (como está o trabalho)", disse.