Gustavo Tejera será o árbitro de Botafogo x Red Bull Bragantino - AFP

Publicado 02/03/2024 15:42

Rio - A Conmebol definiu a equipe de arbitragem da partida de ida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), pela terceira fase da Libertadores. O responsável pelo apito será Gustavo Tejera, de 36 anos, do Uruguai.

Gustavo Tejera trabalhou em jogos importantes no começo de 2024, como na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Equador, no Torneio Pré-Olímpico, e terá seu segundo encontro com os atletas do Massa Bruta. Ele apitou o empate em 0 a 0 na ida com o Águilas Doradas-COL, na segunda fase.

Completam a equipe de arbitragem da partida Nicolas Taran (assistente número um), Martin Soppi (assistente número dois) e Anahi Fernández (quarta árbitra). O VAR será comandado por Leodan González. Todos os escalados são do Uruguai.

O Botafogo chegou à terceira fase após vencer o Aurora-BOL por 6 a 0 no Estádio Nilton Santos, fechando o placar agregado em 7 a 1. A equipe, no jogo de ida contra o Red Bull Bragantino, ainda deve ser comandada pelo técnico interino Fabio Matias.