Savarino é o camisa 10 do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/03/2024 13:59

Rio - O bonito gol marcado na goleada pro 6 a 0 sobre o Aurora-BOL, que classificou o Botafogo para a terceira fase da Libertadores, foi o centésimo na carreira do atacante venezuelano Savarino contando apenas jogos por clubes. O camisa 10 do Glorioso, em publicação nas redes sociais, celebrou a marca alcançada.

Antes de chegar ao Alvinegro, o atacante vestiu as camisas de Zulia (VEN), Atlético-MG e Real Salt Lake (EUA). Foi pelo Galo, onde atuou entre 2020 e 2022, que ganhou destaque no cenário brasileiro e se tornou peça valorizada.

Savarino chegou ao Botafogo no início de 2024 como uma das principais contratações na reformulação do elenco. O venezuelano assinou com o Glorioso até o fim de 2026 e custou 2,7 milhões de dólares (R$13,2 milhões).