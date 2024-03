John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/02/2024 21:20

Rio - O Botafogo intensificou suas buscas por um novo técnico. A procura é liderada pelo empresário estadunidense John Textor, que definiu os nomes preferidos para a vaga deixada após a demissão de Tiago Nunes e avançou à fase de entrevistas.

No perfil traçado por Textor há preferências de nacionalidades. No topo está um profissional português, e, em sequência, caso não seja possível, um europeu de outra nacionalidade. Nomes de treinadores sul-americanos estariam na terceira prateleira e brasileiros como última opção. As informações são do jornalista Wellington Arruda.

O próximo técnico do Botafogo não necessariamente será renomado. A ideia do líder da SAF é contratar um profissional com boas ideias de jogo - incluindo características ofensivas - e seja bom na gestão do grupo.

A tendência é que Fabio Matias, auxilia técnico permanente do clube e nomeado interino na função, comande o Botafogo no clássico com o Fluminense, no domingo, pela última rodada do Campeonato Carioca, e também contra o Red Bull Bragantino, na próxima semana, com data a ser definida pela Conmebol, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores.