Tchê Tchê em duelo do Botafogo com o Aurora - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/02/2024 13:46

Rio - Um dos pilares do Botafogo, o volante Tchê Tchê rechaçou quaisquer ideias a respeito de desconfiança no elenco. Após a goleada por 6 a 0 sobre o Aurora-BOL, que classificou o Alvinegro para a terceira fase da Conmebol Libertadores, o jogador afirmou que a postura não pode ser afetada em nenhum cenário.

"Confiança precisa se manter inabalável. A gente sabe que depende muito dos resultados, mas a gente trabalha para que consigamos sempre o melhor. Às vezes não acontece como esperamos, mas ela precisa se manter inabalável", disse o camisa seis do Glorioso.

Na partida desta quarta-feira (28), o jogador sofreu uma entrada dura no segundo tempo, foi atendido, retornou ao gramado, mas acabou sendo substituído pelo interino Fabio Matias. Em sua passagem pela zona mista do Estádio Nilton Santos, Tchê Tchê não pareceu preocupar para a sequência na competição e fez questão de lembrar do compromisso pelo Carioca, no domingo (3/3), antes do jogo de ida contra o Red Bull Bragantino pela terceira fase.

"Só semana que vem. Agora temos um jogo importante e que decide muita coisa para a gente.(...) Tomei uma porrada ali no meio-campo, estava em um ponto cego e um pouco relaxado", afirmou o volante, que revelou o problema no tornozelo.

Tchê Tchê, protagonista em todos os trabalhos dos técnicos na Era SAF até então, evitou comentar sobre a demissão de Tiago Nunes após o empate com o Aurora no jogo de ida, no dia 21, realizado em Cochabamba, na Bolívia. Enfático, o meia afirmou que isso pouco afetou o elenco.

"Não teve nada a ver. Não tenho nada para falar sobre isso. Esses assuntos de demissão de treinadores é com a diretoria, nós temos só que respeitar e fazer o que for proposto por quem estiver no cargo."

O duelo primeiro duelo entre Botafogo e Bragantino será no Nilton Santos, na próxima semana, com data a ser definida pela Conmebol. O Alvinegro, antes, precisa vencer o Fluminense e torcer por um tropeço do Vasco na Portuguesa para conseguir avançar às semifinais do Campeonato Carioca.