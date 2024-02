Júnior Santos brilhou na vitória do Botafogo sobre o Aurora-BOL - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2024 23:27 | Atualizado 28/02/2024 23:56

Rio - Júnior Santos se igualou a Jairzinho, Dirceu e Rodrigo Pimpão como maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. Todos somam cinco gols com a camisa do Alvinegro na competição continental.





Com o resultado desta noite, o Botafogo garantiu vaga na terceira fase da Libertadores. O adversário será o Red Bull Bragantino, que despachou o Águilas Doradas, da Colômbia, nos pênaltis.

As partidas entre Alvinegro e Massa Bruta acontecerão nos dias 6 e 13 e março. Quem levar a melhor garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o perdedor vai para a Sul-Americana.