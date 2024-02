Jogadores do Botafogo se abraçam após gol - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2024 20:42

Rio - Nesta quarta-feira, 28, o Botafogo enfrenta o Aurora-BOL no Estádio Nilton Santos, às 21h30, pelo jogo da volta da segunda fase da Libertadores. Na ida, as duas equipes empataram em 1 a 1. Nova igualdade no marcador força a decisão por pênaltis. Quem avançar enfrentará o Red Bull Bragantino na terceira fase da competição continental.

