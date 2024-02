Elenco do Botafogo em conversa com o auxiliar Fabio Matias no CT Espaço Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2024 10:01

Rio - O Botafogo não deve ter grandes novidades em sua escalação para enfrentar o Aurora, da Bolívia, na noite desta quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos. Para tentar avançar na Libertadores, o técnico interino Fábio Matias deve manter a base do time que iniciou a partida de ida em Cochabamba, na última semana.

A tendência é que o Botafogo faça apenas duas mudanças em relação ao time que enfrentou o Aurora na Bolívia. Savarino entrará na vaga de Victor Sá, negociado com o futebol russo, e o volante Tchê Tchê retornará ao time.

Sendo assim, a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Aurora tem Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê, Eduardo, Júnior Santos e Savarino; Tiquinho Soares.

Para avançar de fase, o Botafogo precisa de uma vitória simples dentro de casa, já que empatou em 1 a 1 na ida, em Cochabamba, na Bolívia, no Estádio Félix Capriles.