Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, em ação no empate com o Aurora-BOL - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/02/2024 23:32

Bolívia - Depois de seis edições fora, o Botafogo retornou à Conmebol Libertadores nesta quarta-feira (21) e foi assombrado novamente pelo fantasma dos gols sofridos no fim. Depois de muito assustar e controlar o Aurora fora de casa, no Estádio Félix Caprilles, em Cochabamba, a equipe comandada por Tiago Nunes recuou e sofreu o gol de empate aos 51 minutos do segundo tempo, fechando em 1 a 1 na estreia. Os gols foram marcados pro Júnior Santos, para o Alvinegro, e Darío Torrico para os donos da casa.

Com o resultado, o Glorioso joga por uma vitória simples na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos. Quem passar irá enfrentar o vencedor de Red Bull Bragantino e Águilas Doradas-COL, que empataram sem gols no primeiro duelo.

O jogo

Nos primeiros minutos, a equipe da casa começou pressionando aproveitando a vantagem da altitude e levou perigo à meta defendida por Gatito Fernández. A resposta do Botafogo não demorou a aparecer, mas com um ponto importante: bola na rede.



Foram duas oportunidades até o placar ser inaugurado. Na primeira delas, Victor Sá recebeu lindo lançamento de Alexander Barboza, entrou na área, driblou o goleiro e tentou cruzar. A bola explodiu no braço aberto do adversário do time boliviano e o pênalti assinalado. Tiquinho Soares, mais uma vez, desperdiçou e recordou o fantasma da última temporada.



No entanto, aos 26 minutos, o centroavante apareceu para participar do primeiro gol alvinegro. Após cruzamento que veio da direita, Tiquinho tocou de cabeça e Júnior Santos aproveitou o rebote que veio do goleiro Akologo para estufar a rede.



O Aurora não se abateu e, mesmo acumulando erros na fase final do gramado, conseguiu furar o bloqueio de Gatito Fernández com o zagueiro Amarilla. O empate foi anulado após recomendação do VAR por falta em Júnior Santos na origem do lance.

Tudo outra vez

Com a vantagem no marcador, o Alvinegro controlou grande parte da segunda etapa apresentando bom futebol, com toques rápidos e utilizando bem a transição rápida com a dupla de volantes formada por Marlon Freitas e Danilo Barbosa. O segundo, porém, falhou logo nos últimos momentos.



Os bolivianos do Aurora cresceram na reta final e o fantasma dos gols no fim assombraram mais uma vez o Botafogo. Quando tudo parecia calmo para uma vitória fora de casa para encaminhar a classificação, Darío Torrico, aos 51 minutos do segundo tempo, driblou Danilo Barbosa com facilidade e soltou uma bomba no canto esquerdo de Gatito Fernández para deixar tudo igual e frustrar os planos do Alvinegro.



Na saída de bola, Mateo Ponte ainda teve cara a cara com o goleiro do Aurora a chance de desempatar e dar a vitória ao Botafogo, mas chutou por cima e deixou tudo para o Estádio Nilton Santos.

Ficha técnica



Aurora-BOL 1 x 1 Botafogo



Local: Estádio Félix Caprilles

Data e hora: 21/2 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Cristián Garay

Assistentes: Alan Sandoval e Gabriel Ureta



Gols: Darío Torrico 51'/2ºT (AUR); Júnior Santos 26'/1ºT (BOT)



Cartões amarelos: Michelli, Ballivián e Luis Barboza (AUR); Danilo Barbosa, Gatito Fernández e Matheus Nascimento (BOT)



AURORA: Akologo; Michelli, Luis Barboza, Amarilla e Ballivián (Cabral); Didí Torrico, Alaniz, Dario Torrico e Jair Torrico; Reinoso e Serginho (Silvero). Técnico: Mauricio Soria.



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Eduardo (Tchê Tchê); Victor Sá (Savarino), Júnior Santos (Mateo Ponte) e Tiquinho Soares (Janderson (Matheus Nascimento)). Técnico: Tiago Nunes.