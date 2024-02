Gatito Fernández será titular do Botafogo diante do Aurora, na Bolívia - Vítor Silva / Botafogo

Gatito Fernández será titular do Botafogo diante do Aurora, na BolíviaVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/02/2024 12:45

Titular do Botafogo na última participação do clube na Libertadores, em 2017, o goleiro Gatito comentou a expectativa e a pressão pela classificação do Alvinegro à fase de grupos neste ano. A equipe esteve próxima de garantir a vaga direta, mas, com a derrocada no final do ano passado, acabou indo para a fase preliminar.

"O que aconteceu ano passado já passou. Óbvio que todos nós gostaríamos de já estar na fase de grupos, mas não quer dizer que não teríamos pressão de avançar e continuar passando de fase. A mesma pressão vamos ter agora para entrar nos grupos. O que passou ficou para trás, não ficamos remoendo isso", declarou Gatito, em entrevista à TV Globo.

Agora, em 2024, o goleiro será novamente titular da equipe na competição continental. Com a lesão de John, recém-contratado pelo clube, o paraguaio retomou o posto de principal arqueiro do Alvinegro. Ele, inclusive, projetou o duelo com o Aurora, que acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30.

Assim como Savarino , Gatito fez questão de destacar a altitude. O Botafogo jogará em Cochabamba, na Bolívia, cidade que fica a mais de 2500 metros acima do nível do mar.

"Vamos jogar na altitude, temos que superar todas as adversidades. Estamos nos preparando muito bem. A intenção é sempre conseguir o placar que nos deixe mais confortáveis", ponderou.

Há sete anos, o paraguaio foi essencial para o Botafogo avançar na Pré-Libertadores. A equipe enfrentou o Olímpia-PAR e passou nos pênaltis, com três defesas do goleiro. Ele, inclusive, disse estar preparado se for necessário: "Se tiver oportunidade, eu gosto, tenho que estar 100% nesse momento, mas nos 90 minutos fazer meu melhor para conseguirmos a vitória".