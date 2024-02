Victor Sá em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Victor Sá em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/02/2024 14:06

Rio - Victor Sá continua chamando a atenção do futebol internacional. Apesar do Botafogo ter avisado anteriormente que não irá negociar o atacante, o Krasnodar, da Rússia, insiste em tentar a contratação do jogador e busca concretizar o negócio até o fim da janela de transferências russa, na quinta-feira (22). As informações são do jornal russo "Sport-Express".

A diretoria do Botafogo, entretanto, permanece irredutível com a possibilidade de negociar Victor Sá. O Alvinegro não deseja negociar o jogador, especialmente sabendo da carência que a posição vem sofrendo na equipe de Tiago Nunes, especialmente após a lesão de Jeffinho.

No Botafogo desde 2022, Victor Sá tem 10 gols marcados e oito assistências em 92 partidas. Com contrato válido até o final de 2025, o atacante está com a delegação alvinegra em Cochabamba, na Bolívia, para a disputa do jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, contra o Aurora. O jogo acontece na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília).