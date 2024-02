Gregore é mais um reforço do Botafogo - Foto: Reprodução/X @Botafogo

Gregore é mais um reforço do BotafogoFoto: Reprodução/X @Botafogo

Publicado 19/02/2024 19:31

Rio - Nesta segunda-feira, 19, o Botafogo oficializou a contratação de Gregore . O volante estava no Inter Miami, dos Estados Unidos, e firmou contrato válido até o fim de 2026. Após o anúncio, o Alvinegro publicou nas redes sociais um vídeo com lances do reforço. Confira abaixo:

Gregore em ação!



Hora de conferir os lances do meio-campista alvinegro.#VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/HsHsO10b3e — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 19, 2024

Volante conhecido pelo poder de marcação, Gregore se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Bahia. Em 2021, ele chegou ao Inter Miami, time dos Estados Unidos que conta com Lionel Messi.

Cabe mencionar que o nome de Gregore já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF . Dessa forma, está regularizado e pode fazer a estreia com a camisa do Botafogo no sábado, 24, contra o Audax, pela décima rodada da Taça Rio.

Havia a expectativa da presença do jogador na delegação que embarcou para Cochabamba, na Bolívia, para o primeiro jogo contra o Aurora, válido pela segunda fase da Libertadores. No entanto, ele permaneceu no Rio para passar por exames médicos.